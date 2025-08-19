Рязанские застройщики стали активнее сдавать объекты

За первое полугодие 2025 года банки в Рязанской области раскрыли почти 2,9 тысяч счетов эскроу. Покупатель жилья размещает на них деньги, получить которые строительная компания может только после ввода дома в эксплуатацию. Количество «раскрытых» счетов эскроу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 43%, а сумма, которая перечислена с них, — на 71%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Несмотря на замедление ипотечного кредитования, объемы продажи жилья в новостройках сохраняются. С января по июнь жители региона разместили на счетах эскроу 719 млн рублей. Всего же на начало июля на таких счетах в банках хранилось 36,3 млрд рублей.

Застройщики в период возведения жилья не имеют доступа к средствам покупателей, они могут использовать собственные капиталы или обращаться в банки за заемными деньгами. На 1 июля в регионе было открыто 72 кредитные линии почти на 61 млрд рублей.

Площадь строящихся проектов со счетами эскроу, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, в области превышала 1,2 тысяч квадратных метров. По этому показателю регион входит в тройку лидеров по ЦФО (без учета Москвы и Московской области).