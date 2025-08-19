Вторник, 19 августа, 2025
16.6 C
Рязань
Экономика и бизнес

Рязанские застройщики стали активнее сдавать объекты

Алексей Самохин

За первое полугодие 2025 года банки в Рязанской области раскрыли почти 2,9 тысяч счетов эскроу. Покупатель жилья размещает на них деньги, получить которые строительная компания может только после ввода дома в эксплуатацию. Количество «раскрытых» счетов эскроу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 43%, а сумма, которая перечислена с них, — на 71%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. 

Несмотря на замедление ипотечного кредитования, объемы продажи жилья в новостройках сохраняются. С января по июнь жители региона разместили на счетах эскроу 719 млн рублей. Всего же на начало июля на таких счетах в банках хранилось 36,3 млрд рублей. 

Застройщики в период возведения жилья не имеют доступа к средствам покупателей, они могут использовать собственные капиталы или обращаться в банки за заемными деньгами. На 1 июля в регионе было открыто 72 кредитные линии почти на 61 млрд рублей. 

Площадь строящихся проектов со счетами эскроу, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, в области превышала 1,2 тысяч квадратных метров. По этому показателю регион входит в тройку лидеров по ЦФО (без учета Москвы и Московской области).  

Самые читаемые материалы

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Культура и события

Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа. 
Общество

В Рязани переименовали три остановки общественного транспорта

Рабочая группа по рассмотрению предложений о присвоении, изменении наименований остановочных пунктах города Рязани утвердила новые названия трех остановок общественного транспорта.

Последние новости

Погода

Рязанцам рассказали о погоде на ближайшие два дня

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 20–21 августа 2025 года.
Новости России

В Сети спорят о «нищебродском отдыхе» на Черном море в Сочи

В эмоциональном посте на туристическом форуме она возмутилась, зачем ехать на море «без денег» и превращать отпуск «в хозяйственный квест».
Общество

С 1 сентября рязанским студенткам увеличат пособие по беременности и родам

Средний размер выплаты за 140 дней декрета составит около 80 276 тыс. рублей (для жителей Рязанской области).
Кино и ТВ

Участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе погиб в Таиланде

По словам его супруги, трагедия произошла ночью 17 августа в городе Кханом: медиум разбился на байке, получив тяжёлую травму лёгких.
Новости России

Нефтезавод в Кременчуге попал под удар ВС РФ

Официальная информация от министерства обороны России на данный момент не поступала. 
Интересное

Какой сегодня день? Праздники и знаменательные даты 19 августа 2025 года

19 августа — одна из самых насыщенных дат: в этот день отмечают международные и национальные праздники, церковные торжества, а также вспоминают исторические события и выдающихся людей
Новости мира

В Windows 11 обнаружена ошибка, ломающая SSD-накопители

Ошибка проявляется при копировании или переносе больших объёмов данных между дисками или разделами.
Новости России

Пять украинских боевиков уничтожены при попытке прорыва в Брянской области

результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен