Вторник, 10 июня, 2025
19.9 C
Рязань
Медицина

Рязанские врачи вернули возможность двигаться молодому мужчине после инсульта

Анастасия Мериакри

В Рязанском кардиодиспансере вернули возможность двигаться молодому мужчине. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

В амбулаторное отделение медицинской реабилитации кардиодиспансера поступил 34-летний житель Рязани после ишемического инсульта. В результате острого нарушения мозгового кровообращения отказала левая рука, плохо работала левая нога и левая половина лица.

«Мы применяли весь комплекс наших возможностей: физиопроцедуры, массаж, лечебную физкультуру, механотерапию. Сейчас речь пациента становится всё более четкой, хорошо восстановлен объем движения руки. Реабилитацию будем продолжать», – говорит заведующая отделением амбулаторным отделением медицинской реабилитации Людмила Кирюхина.

Современное оборудование, которым оснащено отделение, предназначено для восстановления пациентов с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, болезнями нервной системы, суставов, для перенесших травмы, а также коронавирусную инфекцию. Пациенты, перенесшие инсульт, проходят курс реабилитации 2-3 раза в год. Занятия улучшают мышечный тонус и адаптацию к физической нагрузке. Таким образом к людям возвращается радость движения, они могут вести более активный образ жизни.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Происшествия

Три человека погибли, один получил многочисленные переломы: ДТП в Рязанской области

В ДТП погибли 3 человека, еще один получил многочисленные переломы рук и ног.
Интересное

Нумерологи назвали «нехорошие» номера квартир. А ваша — в списке?

Нумерологи бьют тревогу: некоторые номера квартир, по их мнению, таят в себе скрытую угрозу, превращая уютное жилище в рассадник болезней и несчастий.
Администрация

Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году

На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.
Общество

16 выпускников из Рязанской области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

В числе стобалльников — выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов.
Новости России

«МК»: Россия пойдет на беспрецедентный шаг из-за отказа Украины забирать тела военных

Минобороны России может пойти на беспрецедентный шаг из-за отказа...

Последние новости

Общество

Рязанцев приглашают посетить места трудового и боевого подвига Рязани

Краеведами и сотрудниками библиотеки разработаны маршруты по памятным местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., трудового и боевого подвига рязанцев.
Облдума

Аркадий Фомин вручил награды общественного признания «Отец солдата»

В преддверии Дня России в Рязанской областной Думе состоялось...
Облдума

На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан дополнительно выделено 750 миллионов рублей

Почти на 21 млн рублей увеличена статья, связанная с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено 640 млн рублей
Общество

Рязанка Кира Коновалова победила в конкурсе красоты «Mrs World Russia»

Теперь Кира представит нашу страну на международном конкурсе красоты «Women of the Universe» в Сеуле.
Общество

Охотники обезвредили волка, который загрыз овец в Рязанской области

Целую неделю по утрам жители находили в загоне, где паслись овцы, тела животных. Даже установили видеокамеру.
Происшествия

Жительница Касимова незаконно получила выплата на 300 тысяч рублей

Она умышленно указала заведомо ложные сведения о том, что ее семья является малоимущей.
Экономика и бизнес

Объем строительных работ в Рязани за год вырос на 43%

В 2024 году, как и планировалось, были подготовлены проекты реконструкции культурно-досугового центра «Октябрь», общежития для работников муниципальных предприятий и учреждений на проезде Яблочкова.
Администрация

13 участков автодорог обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году

Запланирован ремонт улицы Зубковой с расширением проезжей части. Стоимость работ составляет более 850 миллионов рублей.