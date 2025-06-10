Рязанские врачи вернули возможность двигаться молодому мужчине после инсульта

В Рязанском кардиодиспансере вернули возможность двигаться молодому мужчине. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

В амбулаторное отделение медицинской реабилитации кардиодиспансера поступил 34-летний житель Рязани после ишемического инсульта. В результате острого нарушения мозгового кровообращения отказала левая рука, плохо работала левая нога и левая половина лица.

«Мы применяли весь комплекс наших возможностей: физиопроцедуры, массаж, лечебную физкультуру, механотерапию. Сейчас речь пациента становится всё более четкой, хорошо восстановлен объем движения руки. Реабилитацию будем продолжать», – говорит заведующая отделением амбулаторным отделением медицинской реабилитации Людмила Кирюхина.

Современное оборудование, которым оснащено отделение, предназначено для восстановления пациентов с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, болезнями нервной системы, суставов, для перенесших травмы, а также коронавирусную инфекцию. Пациенты, перенесшие инсульт, проходят курс реабилитации 2-3 раза в год. Занятия улучшают мышечный тонус и адаптацию к физической нагрузке. Таким образом к людям возвращается радость движения, они могут вести более активный образ жизни.