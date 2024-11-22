Рязанские врачи рассказали, почему нельзя применять антибиотики без назначения

Правильное использование антибиотиков – важнейшая часть успешного лечения. Однако зачастую пациенты бесконтрольно применяют препараты, что приводит к опасным последствиям. Как правильно применять антибиотики, рассказали врачи Областной клинической больницы Рязани.

Заведующий терапевтическим отделением, врач-пульмонолог Андрей Филичкин и клинический фармаколог ОКБ Елена Чекрышева подготовили цикл бесед для врачей и пациентов о правильном использовании противомикробных препаратов и опасности самолечения.

Антибиотики – сильные препараты для лечения бактериальных инфекций. На вирусы они не действуют. Поэтому нельзя «назначать» себе самостоятельно антибиотики, тем более употреблять их в профилактических целях. Вредные микроорганизмы могут не только отлично выживать в таких условиях, но и стать устойчивыми к действию антибактериального препарата.

Отмечается, что устойчивость к антибиотикам у человека формируется очень быстро. И не только у того, кто бесконтрольно использует препараты, но и у окружающих. Если их заражает больной с резистентным штаммом, то лечение будет проходить сложно. Все это может привести к тому, что в дальнейшем лечить тяжелые заболевания, где действительно требуются антибиотики, будет все трудней.

Чтобы избежать опасных последствий, применять антибиотики следует только по назначению врача, строгом соблюдение дозировки, частоты введения и длительности курса.