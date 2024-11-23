Рязанские врачи рассказали, как проходит лечение девочки, которой пришлось делать экстренное внутриутробное переливание крови

В Рязанском перинатальном центре продолжается лечение девочки с тяжёлой гемолитической болезнью. О том, как оно проходит, рассказали в группе учреждения.

Напомним, еще на 25 неделе беременности врачам удалось диагностировать болезнь. Она возникла из-за разного резус-фактора мамы и плода. У ребенка начали разрушаться эритроциты. Врачам пришлось делать внутриутробное переливание экстренно. Затем в течение шести недель потребовалось ещё четыре аналогичных процедуры, в результате которых удалось не только не потерять малыша в период его внутриутробной жизни, а даже улучшить его состояние.

Девочка появилась на свет в начале ноября. Отмечается, что ее лечение продолжается успешно. Сейчас она переехала в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей для прохождения следующего этапа реабилитации.

В детской реанимации ей провели процедуру заменного переливания крови. Девочке потребовался только один сеанс. Затем ее лечили методом фототерапии, которая позволяет разрушать токсичный билирубин, накапливающийся в том числе и в коже.

Ребенок набирает вес и получает необходимую терапию. Однако пока неизвестно, когда девочку выпишут.