Рязанские врачи провели многочасовую операцию для спасения ребёнка, упавшего с самоката

Несколько часов врачи Рязанской ОДКБ провели у операционного стола, спасая ребенка после падения с электросамоката. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

12-летний Вадим – житель одного из районов Рязанской области. Катаясь на самокате, мальчик не справился с управлением и упал. Он сильно ударился головой об асфальт. У ребенка появилась резкая головная боли, началась рвота. В районной больнице было выполнено КТ-исследование, которое показало наличие большой гематомы в головном мозге. Ребенка силами санавиации доставили в ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой.

В приемном отделении уже ждала команда специалистов в составе реаниматологов, анестезиологов и нейрохирургов. В таких случаях требуется особая оперативность.

Врачи провели сложную операцию, которая длилась несколько часов. Хирургическое вмешательство прошло успешно. После операции ребенок 18 дней проходил лечение в условиях реанимации, и когда его состояние стабилизировалось, был переведен в отделение восстановительной терапии.

«Работу с мальчиком мы начали на этапе реанимации. Когда пациент пришел в сознание и смог дышать сам, его перевели в наше отделение, где мы продолжили активную восстановительную терапию. Поэтапно проводилась вертикализация мальчика. Сначала в постели, потом заново учили сидеть, стоять и ходить, в этом нам помогали специальные кровати и тренажеры.

Мы постепенно увеличивали нагрузку, чтобы мышцы с каждым днем становились крепче, и ребенок смог вернуться к обычной жизни. К работе подключились психологи и логопед. Успех закрепили физиопроцедуры, занятия мелкой моторикой, дыхательная гимнастика и лечебная физкультура. Сейчас наш пациент выписан домой», – говорит заведующая отделением ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой Дарья Шишкина.