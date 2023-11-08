Среда, 8 ноября, 2023
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Рязанские врачи помогли появиться на свет детям девушек из Йемена и Афганистана

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Image by yanalya on Freepik

За сутки в рязанском перинатальном центре приняли роды у девушек из Йемена и Афганистана. Об этом сообщила группа клиники ВКонтакте.

Ранее в перинатальном центре уже принимали роды у женщин из других дальних стран – Китая, Вьетнама, Франции и Сирии.

Однажды в стенах рязанского центра оказалась девушка, которая ехала на ПЖМ в Швейцарию и была в нашем регионе проездом. Благодаря действиям специалистов мама с новорожденным малышом благополучно продолжили свой путь.

«Это очень интересный и ценный опыт для наших специалистов: повод вспомнить английский язык, а также узнать традиции других государств!» — подчеркнуто в посте.

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