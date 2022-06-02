Рязанские врачи освоили новый метод лечения мочекаменной болезни

В Рязанском областном центре урогинекологии и нефрологии, расположенном в ГКБ № 11, освоен новый метод лечения мочекаменной болезни — лазерное дробление крупных камней подковообразной почки без разреза и проколов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Способ стал доступен благодаря приобретению гибкого уретерореноскопа Innovex, который позволяет подойти к камням почки через мочеиспускательный канал. Операции такого типа проводятся в нашем регионе по программе «Жизнь без мочевых камней», которая реализуется в ГКБ № 11.