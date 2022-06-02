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Четверг, 2 июня, 2022

Рязанские врачи освоили новый метод лечения мочекаменной болезни

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7info

Рязанские врачи освоили новый метод лечения мочекаменной болезни

В Рязанском областном центре урогинекологии и нефрологии, расположенном в ГКБ № 11, освоен новый метод лечения мочекаменной болезни — лазерное дробление крупных камней подковообразной почки без разреза и проколов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Способ стал доступен благодаря приобретению гибкого уретерореноскопа Innovex, который позволяет подойти к камням почки через мочеиспускательный канал. Операции такого типа проводятся в нашем регионе по программе «Жизнь без мочевых камней», которая реализуется в ГКБ № 11.

«Ранее пациент неоднократно проходил лечение в федеральных центрах, где ему проводились сеансы дистанционного дробления на современных аппаратах, но они не приносили никакого результата. В связи со сложной аномалией развития почек проведение открытой операции или дробление камня с помощью прокола невозможно. А появление в нашей больнице нового, современного оборудования позволило избавить пациента от камней почки. Мы рады, что теперь у нас есть возможность решать даже такие сложные проблемы, что также закрепляет статус Центра урогинекологии и нефрологии как ведущего медучреждения области в лечении мочекаменной болезни», — подчеркнул главный врач ГКБ № 11 Роман Васин.

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