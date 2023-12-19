Рязанский врач объяснила, чем опасны жёсткие диеты перед Новым годом

До Нового года остаются считанные дни, и многие ищут способы стремительно привести себя в форму. Иногда люди садятся на жёсткие диеты, а некоторые и вовсе начинают голодать. Насколько это опасно, рассказала заведующая отделением Рязанской клинической городской больницы №4, врач-гастроэнтеролог Наталия Судакова в интервью 7info.
Медик уверяет: ни одно, даже самое лучшее платье, не стоит того, чтобы из-за него жертвовать здоровьем. А риск такой есть.
Похудение должно быть постепенным, говорит Наталия Судакова. Поэтому важно организовать правильное здоровое питание, подобрать рацион, соблюдать режим приёма пищи и уделять внимание физическим нагрузкам.