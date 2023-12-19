Рязанский врач объяснила, чем опасны жёсткие диеты перед Новым годом

До Нового года остаются считанные дни, и многие ищут способы стремительно привести себя в форму. Иногда люди садятся на жёсткие диеты, а некоторые и вовсе начинают голодать. Насколько это опасно, рассказала заведующая отделением Рязанской клинической городской больницы №4, врач-гастроэнтеролог Наталия Судакова в интервью 7info.

Медик уверяет: ни одно, даже самое лучшее платье, не стоит того, чтобы из-за него жертвовать здоровьем. А риск такой есть.

— Быстрое снижение веса вызывает в организме сильный стресс, который в свою очередь увеличивает уязвимость человека к вирусам и бактериям. Кроме того, начинаются проблемы с печенью и желудочно-кишечным трактом. При быстром похудении могут смещаться или опускаться внутренние органы, особенно это касается почек. Дело в том, что они поддерживаются при помощи жировой капсулы и мышц, а резкое снижение веса лишает их каркаса, вследствие чего почки могут опуститься на уровень таза, — объясняет Судакова.

Похудение должно быть постепенным, говорит Наталия Судакова. Поэтому важно организовать правильное здоровое питание, подобрать рацион, соблюдать режим приёма пищи и уделять внимание физическим нагрузкам.