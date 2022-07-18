Рязанские волонтёры спасли из болота бездомного пса.

Собака застряла в болоте в посёлке Никуличи и могла погибнуть. Подробности истории рассказали «МК в Рязани» волонтёры медицинского спасательного отряда РязГМУ Salus.

Местные жители 15 июля сообщили в службу 112 о том, что пёс кавказской породы застрял в болоте и не может выбраться. На спасение собаки выехали добровольцы.

Волонтёры рассказали, что пса любят в посёлке. Неизвестно, как долго собака находилась в болоте. Когда пса освободили, он не сразу смог встать на лапы: они сильно затекли, – отметили спасатели.

За 14 и 15 июля добровольцы МСО РязГМУ Salus успели очень многое. Помимо спасения собаки ребята сняли с крыши оторвавшийся от ветра лист металла, убрали дерево, свалившееся на тротуар, и провели рейды по неофициальным городским пляжам.