Татьяна Проводина

Рязанские волонтёры спасли из болота бездомного пса

МСО SALUS

Рязанские волонтёры спасли из болота бездомного пса.

Собака застряла в болоте в посёлке Никуличи и могла погибнуть. Подробности истории рассказали «МК в Рязани» волонтёры медицинского спасательного отряда РязГМУ Salus.

Местные жители 15 июля сообщили в службу 112 о том, что пёс кавказской породы застрял в болоте и не может выбраться. На спасение собаки выехали добровольцы.

Волонтёры рассказали, что пса любят в посёлке. Неизвестно, как долго собака находилась в болоте. Когда пса освободили, он не сразу смог встать на лапы: они сильно затекли, – отметили спасатели.

За 14 и 15 июля добровольцы МСО РязГМУ Salus успели очень многое. Помимо спасения собаки ребята сняли с крыши оторвавшийся от ветра лист металла, убрали дерево, свалившееся на тротуар, и провели рейды по неофициальным городским пляжам.

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