Рязанские волонтёры собрали больше 16 тысяч рублей на помощь ветеранам

В России подвели итоги благотворительной акции «Красная гвоздика». Волонтёры из Рязанской области собрали больше 16 800 рублей на помощь ветеранам ВОВ и других боевых действий.

Благотворительный фонд «Память поколений» проводит всероссийскую акцию уже седьмой год подряд. Собранные средства направляют на оказание медицинской помощи ветеранам. В 2022 году акция прошла в 75 российских регионах. Удалось собрать свыше 54 млн рублей.

Гвоздика – цветок, который традиционно ассоциируется с Днём Победы. Каждый год значки «Красная гвоздика» распространяют за пожертвования волонтёры по всей России. Также значки можно купить у партнёров фонда «Память поколений». В распространении значка «Красная гвоздика» участвовали компании с пунктами по всей стране − Почта России, партнёрские сетевые магазины Авоська, Мираторг и популярные маркетплейсы OZON и Wildberries.

В Рязанской области к акции присоединились волонтёры из ВОД «Волонтеры Победы» – им удалось собрать 16 841 рублей. Эти средства пойдут на медицинскую помощь ветеранам региона.

Директор благотворительного фонда «Память поколений» Катерина Круглова поздравил всех, кто принял участие в акции «Красная гвоздика», с её завершением.

Катерина Круглова: «В 2022 году проект снова объединил неравнодушных жителей нашей страны, и благодаря этому единению мы вместе достигли отличных результатов. А значит, сможем помочь большему количеству ветеранов!»

Фонд «Память поколений» оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. С начала своей деятельности 22 июня 2015 года фонд оказал помощь свыше 17 тысяч ветеранов в России.

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