Рязанские волонтёры продолжают оказывать поддержку курскому госпиталю

45-я группа волонтеров «Единой России» из Рязанской области будет работать в одном из госпиталей города Курска.

В ее составе секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель регионального Совета первичных отделений Надежда Дергунова и исполнительный секретарь Алексей Петров.

Первый раз в качестве волонтера едет глава муниципального образования – Кадомский район, преподаватель Кадомского технологического техникума Галина Макеева.

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«Моя профессия – преподаватель, мы учим подрастающее поколение, чтобы не просто на словах, но и на деле. Мои деды воевали в Великую Отечественную войну, освобождал Польшу, Украину, дошел до Берлина. Брат служил в Афганистане. Теперь моя очередь помочь. Я готова выполнять все то, что мне поручат», – поделилась она.

Также в составе группы представитель Алтайского края.

Волонтеров проводили депутаты Рязанской городской Думы – руководитель регионального исполнительного комитета партии Юлия Феоктистова, руководитель штаба общественной поддержки «Единой России» Анна Иванова.

Традиционно группа везет гуманитарный груз по запросу госпиталя – продукты питания, предметы первой необходимости, одежду. Также рязанцы подготовили открытки и письма с пожеланиями, подарки для бойцов и медиков ко Дню защитника Отечества.

Отправка волонтеров для оказания помощи в военных госпиталях организована на регулярной основе по поручению губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Павла Малкова. Группы добровольцев формируются на базе регионального отделения партии и каждые две недели выезжают в госпиталь.