Рязанские волонтеры отправились на Донбасс для помощи врачам

Группа волонтеров партии «Единая Россия» из Рязанской области отправилась в ЛНР, где будет оказывать помощь в учреждениях здравоохранения, сообщает правительство региона.

Кроме этого, с собой волонтеры везут гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и предметы первой необходимости.

Отмечается, что всего с начала года из Рязанской области в ЛНР и ДНР было направлено 10 групп волонтеров, в числе которых депутаты, сотрудники муниципальных предприятий и социальной сферы.