Четверг, 8 февраля, 2024
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Рязанские ветераны СВО смогут получить образование по ИТ-специальностям

7info
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О новом проекте «Профессия Цифра» рязанским ветеранам СВО, которые проходят реабилитацию в центре «Сосновый бор», рассказал министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Андрей Ульянов, сообщает страница ведомства ВКонтакте.

— Работа ведется по множеству направлений, от помощи в подаче заявки на переобучение, до поиска работы и встреч с потенциальными работодателями. Главная задача — оказать максимальное содействие в получении возможности бесплатного переобучения цифровым специальностям ветеранов боевых действий СВО, — отметил министр.

Генеральным партнером проекта является Томский государственный университет, который является оператором государственной программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография». С 2024 года партнерами проекта выступают Министерство цифрового развития Рязанской области и Университет «Синергия», на базе которого будет проходить бесплатное обучение цифровым специальностям.

— Если в 2023 году в проекте могли участвовать ветераны только со средним или высшим образованием, то в 2024 году бесплатное обучение смогут пройти люди с образованием 9 классов и члены семей погибших, — сказал Андрей Ульянов.

По словам министра, в настоящее время в Рязанской области идет активный набор ветеранов СВО, желающих участвовать в проекте. Количество потенциальных участников постоянно увеличивается, поэтому встречи с ветеранами СВО станут регулярными, а программа будет расширяться.

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