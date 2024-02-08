Рязанские ветераны СВО смогут получить образование по ИТ-специальностям

О новом проекте «Профессия Цифра» рязанским ветеранам СВО, которые проходят реабилитацию в центре «Сосновый бор», рассказал министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Андрей Ульянов, сообщает страница ведомства ВКонтакте.
Генеральным партнером проекта является Томский государственный университет, который является оператором государственной программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография». С 2024 года партнерами проекта выступают Министерство цифрового развития Рязанской области и Университет «Синергия», на базе которого будет проходить бесплатное обучение цифровым специальностям.
По словам министра, в настоящее время в Рязанской области идет активный набор ветеранов СВО, желающих участвовать в проекте. Количество потенциальных участников постоянно увеличивается, поэтому встречи с ветеранами СВО станут регулярными, а программа будет расширяться.