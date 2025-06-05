Рязанские ветераны СВО представляют регион на межрегиональном «Кубке Защитников Отечества»

Команда из Рязанской области участвует в масштабных спортивных соревнованиях для ветеранов СВО. Турнир проходит с 2 по 6 июня в Тульской области, где собрались около 300 спортсменов из 18 регионов ЦФО.

Рязанскую команду представляют Максим Катков, Валерий Бондарь, Петр Рябов, Сергей Боярский, Владислав Калугин, Илья Булавкин, Денис Костянский, Виктор Клочков, Евгений Кутыраев, Алексей Кулаков, Семен Савилов, Алексей Заозерский, а также заместитель руководителя по общественным проектам филиала фонда «Защитники Отечества», ветеран СВО Виктор Кучеренко, председатель регионального отделения Паралимпийского комитета Марина Кащеева.

«Кубок Защитников Отечества» – символ уважения к подвигам участников соревнований, который создает условия для реализации возможностей в физической культуре и спорте. Пусть сегодняшний турнир станет доброй традицией, объединяющей наших героев и вдохновляющей подрастающее поколение!», – отметил Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства РФ.

Спортивная программа включает пулевую стрельбу, настольный теннис, пауэрлифтинг, стрельбу из лука, волейбол сидя, метание ножа и дисциплины для незрячих спортсменов.

«Ветераны СВО уже стали частью российского паралимпийского движения нашей страны и безусловно его усиливают. Во многом это стало возможно благодаря «Кубкам Защитников Отечества». Герои системно повышают спортивное мастерство, ставят личные рекорды и мотивируют других начать заниматься спортом. Это высочайший уровень и мощное пополнение паралимпийской семьи. Уверен, что железный характер, дисциплинированность и сила воли позволят ветеранам СВО достойно представлять нашу страну на крупнейших международных соревнованиях. Мы со своей стороны поможем им подготовиться к этим турнирам», – сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.