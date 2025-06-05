Рязанские ветераны СВО представляют регион на межрегиональном «Кубке Защитников Отечества»

Команда из Рязанской области участвует в масштабных спортивных соревнованиях для ветеранов СВО. Турнир проходит с 2 по 6 июня в Тульской области, где собрались около 300 спортсменов из 18 регионов ЦФО.
Рязанскую команду представляют Максим Катков, Валерий Бондарь, Петр Рябов, Сергей Боярский, Владислав Калугин, Илья Булавкин, Денис Костянский, Виктор Клочков, Евгений Кутыраев, Алексей Кулаков, Семен Савилов, Алексей Заозерский, а также заместитель руководителя по общественным проектам филиала фонда «Защитники Отечества», ветеран СВО Виктор Кучеренко, председатель регионального отделения Паралимпийского комитета Марина Кащеева.
Спортивная программа включает пулевую стрельбу, настольный теннис, пауэрлифтинг, стрельбу из лука, волейбол сидя, метание ножа и дисциплины для незрячих спортсменов.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники