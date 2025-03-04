Рязанские ветераны СВО начали проходить реабилитацию в центрах Соцфонда РФ

С 2025 года демобилизованные участники специальной военной операции начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в подведомственных Социальному фонду России центрах.

Отделение СФР по Рязанской области обеспечивает персональное сопровождение каждого участника специальной военной операции на протяжении всего процесса лечения и реабилитации. Основное условие для получения направления — иметь статус участника СВО, являться ветераном боевых действий и быть уволенным из вооруженных сил РФ.

Курс реабилитации демобилизованные военнослужащие могут пройти один раз в год, но при наличии медицинских показаний возможно повторное прохождение лечения. Длительность санаторно-курортного лечения составляет не более 21 дня, сроки реабилитации устанавливаются в соответствии с медицинскими показаниями. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное направление на лечение в реабилитационные центры Соцфонда.

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При направлении участников СВО в реабилитационные центры специалисты Отделения фонда по Рязанской области учитывают данные медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана. Если ранее он не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре проведут диагностику и самостоятельно назначат курс лечения. Квалифицированные медики и персонал многопрофильных центров разрабатывают для каждого пациента индивидуальный план реабилитации и создают все необходимые условия для физического, психологического и социального восстановления.

Подать заявление на получение лечения в реабилитационных центрах можно в любой клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области и через МФЦ. Решение по заявлению выносится в течение двух рабочих дней, и на следующий день заявитель получает сообщение о результатах.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Режим работы — с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45.