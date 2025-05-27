Рязанские ветераны СВО и члены семей погибших героев отправились в путешествие по Золотому кольцу

Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» организовал для ветеранов СВО и членов семей погибших героев путешествие по маршруту «По Золотому кольцу» Ветераны СВО и члены их семей, а также семьи погибших героев из Рязанской области отправились в железнодорожный тур «По Золотому кольцу» в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем!». Маршрут пройдет через города Кострома, Ярославль, Владимир и Суздаль.

Путешествовать герои и их близкие будут в поезде-отеле со всеми удобствами. Для них организованы обзорные экскурсии, посещение музеев, памятников и других достопримечательностей городов.

«Герои и их близкие путешествуют по удивительным уголкам нашей страны: открывают для себя «Города Великой Победы» и жемчужины «Золотого кольца», наслаждаются красотами Карелии, знакомятся с уникальными маршрутами «Малахит», «Волжский вояж», «Зимняя сказка».

Каждая поездка – событие для ветеранов спецоперации и членов их семей. В путешествиях они погружаются в уникальную атмосферу регионов, больше узнают о местной культуре и традициях, посещают музеи и национальные парки. Все маршруты особенные и неповторимые, и участвовать в них не только интересно, но и познавательно.

Но главное – эти путешествия помогают ветеранам СВО и их родным отвлечься от трудностей, восстановить силы. И для нас это самое ценное! После путешествий герои чувствуют воодушевление, они готовы к новым свершениям, и это лучшая награда за нашу работу»,— отметила Статс-секретаря – заместителя Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Многие отправились в подобную поездку впервые. Ветеран СВО Сергей Калинкин поехал в путешествие с супругой.

«Благодарим руководство фонда «Защитники Отечества» за предоставленную возможность побывать в городах по Золотому кольцу. Спасибо нашей группе за сплочённость и дружелюбие в поездке. Необыкновенно интересный и познавательный тур. Впечатлений море, не передать словами, какую красоту, силу и мощь нашей древней Руси мы видели, глядя на Успенский собор во Владимире, на мужской монастырь и собор Богородицы в Суздале. Отдельная похвала организаторам и руководству ЖД за комфорт и вежливое обслуживание персонала. Всем добра и удачи!» – отметил ветеран.

Всего в 2025 году запланировано 12 рейсов по шести маршрутам, организованным фондом «Защитники Отечества» и ООО «РЖД Тур» при поддержке ОАО «РЖД», Министерства обороны РФ и Ассоциации ветеранов СВО.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Отделения филиала фонда «Защитники Отечества» расположены во всех районах Рязанской области. Центральный филиал находится по адресу: г. Рязань, улица Дзержинского, 7. График работы: без выходных, с 09:00 до 18:00. Телефон: 8 (4912) 46-30-40.