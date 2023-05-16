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Рязанские учителя могут стать участниками телешоу на федеральном канале

Татьяна Проводина
Источник: Классная тема ВКонтакте

Начался отбор участников нового сезона телешоу «Классная тема!»

Этот проект впервые появился на российском телевидении в прошлом году. Запустили его по поручению президента Владимира Путина с целью подчеркнуть престиж профессии педагога. Телешоу проходит на канале «Россия 1» при поддержке Минпросвещения. Информационные партнеры – «Диалог Регионы» и VK.

Участниками могут стать учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы. Для прохождения отбора нужно подать заявку через мини-приложение в ВК, затем пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку.

В прошлом году на отборочный тур подали заявки 6 тысяч учителей, 35 вышли в полуфинал. Победителем стал учитель физики из города Нальчик Аслан Кашежев.

Среди тех, кто подавал заявки в прошлом году, были и рязанские учителя. Так, учитель начальных классов лицея №52 Елена Мальчикова рассказала, что в проект её привело желание повысить значимость и престиж профессии.

«Рекомендую учителям присоединиться, заявить о себе, своём любимом предмете, своей самой лучшей классной теме – теме своего урока! Это отличная возможность для учителей-предметников. Желаю удачи всем участникам!» – сказала Елена Мальчикова.

Заявки принимаются до 20 июня.

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