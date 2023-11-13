Рязанские ученые написали лучший в России учебник по туризму

Ученые Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Вячеслав Кривцов и Алексей Водорезов стали победителями в номинации «Туризм и сервис» II Всероссийского конкурса учебников и учебных пособий «Doctor Nobilis», который проводится издательством «Директ-Медиа» совместно с ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и Межведомственным суперкомпьютерным центром РАН.

Ведущие ученые из разных высших учебных заведений страны представили на суд жюри 250 работ, в том числе учебное пособие «Физичeская гeография и ландшафты России», авторами которого и стали Алексей Водорезов и Вячеслав Кривцов.

Учебное пособие станет проводником в мир истории природы, геологического строения, минеральных ресурсов, рельефа гор и равнин, климата, рек и озер России, растительного покрова и животного мира на просторах Евразии от Калилинграда на западе до Анадыря и Владивостока на востоке, от мыса Флигели на севере до горы Базардюзю на юге. Особое внимание авторы уделили ценным и уникальным объектам природы России – центрам притяжения туристов, в их числе вулканы Камчатки, золотые горы Алтая, песчаный Бархан Сарыкум в Дагестане, скальный массив Галичья гора на берегу реки Дон и излучина Оки у Старой Рязани.

В основе учебника, по которому будут учиться студенты вузов России, огромный объем научной литературы и личный опыт авторов в исследовании разных регионов величайшей в мире страны. Доктор географических наук Вячеслав Кривцов – человек, который много лет руководил группой геологов в поисках золота на Колыме, Амуре и Алтае. Родился на Белгородчине, а с 90-х годов перебрался в Рязань, изучает Рязанскую область и приложил руку к подготовке сотен учителей географии и специалистов-географов. Его опыт и знания сыграли важную роль в написании учебника. Как автор, искренне благодарю коллег из университетов Москвы, Волгограда, Иркутска, Казани, биолога Дениса Кочеткова за предоставленные фотографии дальних рубежей России, вошедшие в пособие. Особое место в книге занимает описание природы республики Крым, — сказал один из авторов пособия Алексей Водорезов.

Конкурс проводился по 14 направлениям: экономика и менеджмент, право, политология, международные отношения, педагогика, психология, иностранные языки, история, филология, информационные технологии, философия, социология, культурология, туризм и сервис.

Отметим, что в 4 номинациях («Международные отношения», «Политология», «Психология», «Философия») определить победителей не удалось. Так, из 14 заявленных, призовые места получили лишь 10 учебных пособий, что только подчеркивает значимость и смысловое содержание пособия «Физическая география и ландшафты России».