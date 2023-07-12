На главнуюНовости Рязани 12.07.2023 21:12 Рязанские туристы показали последствия разгула стихии на юге 7info Туристы из Рязани, отдыхавшие на юге, поделились с 7info кадрами разгула стихии. Сначала рязанцы находились в районе Новой Гагры в Абхазии, затем, спасаясь от непогоды, переехали в район посёлка Мирный у Сочи. — Посёлок утонул у нас на глазах, отдых запомнится надолго, — рассказали рязанцы. Новости партнёров Читайте также Страховщики назвали имена рязанцев-автовладельцев, которые чаще попадают в ДТП Парень убил девушку и сжёг труп в машине под Красноярском В Рязанской области развивают Центр социальной реабилитации инвалидов Суд перенёс заседание по делу Александра Логунова на 19 июля В Рязани прошёл Фестиваль русской культуры Дочь экс-губернатор Пензенской области найдена мёртвой в Москве В Рязань прибыли частицы мощей апостола Петра и великомученицы Екатерины 13 июля отключат электричество на 4 улицах Рязани Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В четверг, 13 июля, рязанцев ждет дождь и +20 градусов тепла О погоде в четверг, 13 июля, сообщает МЧС Рязанской области. В Старожиловском районе капитально отремонтируют дорогу «Соболево-Большие Поляны» Капитальный ремонт планируют делать за счёт средств областного бюджета в несколько этапов. Бывшее здание старожиловского военкомата приведут в порядок На плачевное состояние здания обратил внимание местный житель в ходе общения губернатора с общественностью. В Рязанской области строят и восстанавливают 15 учреждений культуры Об этом заявила министр культуры региона Марина Кауркина. Павел Малков: Старожиловский район продолжит развитие 12 июля Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки в Старожиловский район обсудил вопросы дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования и посетил ряд объектов. В Рязани будут судить иностранца за причинение смерти по неосторожности Смерть произошла из-за драки между двумя мужчинами в ноябре 2022 года. В России могут вернуть услугу аренды мест на кладбищах Такую идею выдвинул известный шоумен и звезда 90-х Стас Барецкий. Российские юристы заявили о необходимости ужесточения проверок детского питания В России вновь начали учащаться случаи отравления детей питанием в школах и детских садах. Юристы считают, что помочь в решении проблемы могут более жесткие и частые проверки. Рязанцев приглашают на первый Международный музыкальный фестиваль «Русская опера» С 27 по 30 июля в Рязани впервые состоится Международный оперный фестиваль «Русская опера», посвященный национальным оперным традициям и музыке русских композиторов. Причиной громкого хлопка в Клепиковском районе стал самолет Данную информацию сообщает интернет-портал «Ya.62». Михаил Ромодин проконтролировал благоустройство парка имени Гагарина Как сообщает сайт мэрии, заместитель главы администрации провел проверку из-за жалоб граждан на качество работ. Несколько человек получили травмы на волейбольной площадке в ЦПКиО Сообщение об этом появилось в группе «Типичная Рязань» ВКонтакте.