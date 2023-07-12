Рязанские туристы показали последствия разгула стихии на юге

Туристы из Рязани, отдыхавшие на юге, поделились с 7info кадрами разгула стихии.

Сначала рязанцы находились в районе Новой Гагры в Абхазии, затем, спасаясь от непогоды, переехали в район посёлка Мирный у Сочи.