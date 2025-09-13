Рязанские трансплантологи выполнили рекордное количество операций по пересадке почек

В Рязанской ОКБ выполнили рекордное количество операций по пересадке почек. Об этом сообщили в медучреждении.

Трансплантологи выполнили 19 операций по пересадке почки с начала 2025 года. Этот показатель стал новым рекордом для больницы. В 2024 году врачи ОКБ провели 16 трансплантаций.

«Этот рост означает, что ещё больше людей получили шанс на здоровое будущее. Команда врачей ОКБ снова доказала своё мастерство и профессионализм, подарив пациентам шанс на новую жизнь», — прокомментировали успех в медучреждении.

Первую пересадку почки в регионе выполнили в декабре 2018 года. С этого момента в ОКБ провели 91 операцию по пересадке почки и 13 по пересадке печени.

