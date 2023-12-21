Рязанские топ-менеджеры повысили квалификацию в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Топ-менеджеры шести рязанских компаний прошли подготовку в рамках программы «Лидеры производительности» национального проекта «Производительность труда» в 2023 году. Об этом сообщило Агентство развития бизнеса.

Всего в образовательном модуле участвовало 400 руководителей, представляющих 240 предприятий. Они актуализировали свои знания в области стратегии, маркетинга, управления производством и персоналом, обучились проводить диагностику предприятия и разрабатывать дорожную карту повышения производительности.

«Внедрение бережливого производства, тиражирование лучших практик нацпроекта невозможно без всесторонней поддержки руководства предприятий. Программа „Лидеры производительности“ повышает их квалификацию, позволяет взглянуть по-новому на производственные процессы, решить стоящие перед компанией вопросы. Всего за пять лет реализации программы возможностью обучить свои команды воспользовались 1664 предприятия из 80 регионов страны. Всего до конца 2024 года в рамках нацпроекта будет повышена квалификация порядка 9,6 тысяч менеджеров высшего и среднего звена предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, а также транспортной и строительной отраслей», ― отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

«Лидеры производительности» ― одна из системных мер поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Производительность труда». Программа реализуется на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны. Цель обучения ― сформировать системный подход к повышению производительности предприятий в условиях современного рынка.

«Программа дает топ-менеджерам конкретный инструментарий для сохранения устойчивости бизнеса в условиях санкций, кадрового голода и других рыночных ограничений. И спрос на эти знания постоянно растет. Только в 2023 году к нам присоединились 176 новых компаний и новые регионы. Всего за пять лет нам удалось обучить более 9 тысяч руководителей и запустить более 1000 проектов по повышению эффективности, которые во многом подготовили предприятия к трансформации производств и импортозамещению», ― рассказала руководитель программы «Лидеры производительности», директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития РФ Екатерина Гришина.