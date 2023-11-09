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Рязанские тхэквондисты завоевали медали на турнире в Душанбе

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С 5 по 7 ноября в Душанбе прошли международные соревнования по тхэквондо «Кубок мэра Столицы». В нем приняли участие спортсмены из России, Монголии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, в том числе воспитанники СШОР «Юпитер» города Рязани.

Среди мужчин до 74 кг, одержав по три победы, в финал вышли Алексей Попов и Степан Баранов, разделив 1 и 2 место соответственно, так же Баранов Степан взял «золото» среди юниоров до 73 кг.

Специальную награду вручили Андрею Косьяненко, единственному россиянину, выступавшему в возрастной группе «юноши 2012–2013 гг. р.», в упорной борьбе проигравшему бой за выход в полуфинал будущему чемпиону этого веса из Узбекистана.

По итогам турнира один из Кубков мэра столицы города Душанбе был вручен сборной команде Рязанской области.

Спортсмены тренируются под руководством тренеров-преподавателей Сергея и Нигины Косьяненко и Шахоба Саидова.

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