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Рязанские стрелки завоевали награды серьёзного турнира «Золотая осень»

7info

В субботу, 30 сентября, состоялось одно из самых ярких событий уходящего стрелкового года — открытый турнир по стендовой стрельбе «Золотая осень», под эгидой Московской областной стрелковой лиги и министерства спорта Московской области.

Турнир принимал у себя олимпийский спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора», что в 30 километрах к северу от Москвы.

Среди 51 спортсмена, участвовавшего в соревнованиях, Рязанская область была представлена сразу 10-ю стрелками.

В борьбу за медали на круглом стенде (Скит) включились воспитанники нашей стрелковой школы Ярослав Безрядин, Вадим Боронтов и Алексей Жеглов.

На траншейном стенде (Трап) Рязань представляли Роман Матюхин, Андрей Жуков, Герман Коровкин, Роман Ермаков, Кирьянов Иван, Павел Фёдоров и Максим Крутиков.

Спортсменам предлагалось поразить по 100 мишеней в каждом из видов стенда и выступить в дисциплине пара смешанная, где поразить 150 мишеней (75+75). В смешанной паре выступает 1 спортсмен мужского и 1 спортсмен женского пола, индивидуальный результат каждого идёт в общекомандный зачёт.

Рязанцы показали хорошие результаты.

Бронзовая медаль Ярослава Безрядина в индивидуальном зачёте, при 87 поражённых мишеней.

Серебряная медаль Андрея Жукова и Натальи Звягинцевой в дисциплине пара смешанная являются объективной оценкой работы рязанцев на протяжении всего 2023 года.

Вадим Боронтов показал стабильную и уверенную стрельбу на круглом стенде, его результат в каждой серии из 25 мишеней не опускался ниже 20 разбитых «тарелочек», что позволило выполнить I спортивный разряд по стендовой стрельбе в дисциплине Скит.

Упорные тренировки Андрея Жукова, на которые он тратил огромное количество сил и энергии, привели его к высокой спортивной ступени — кандидат в мастера спорта (КМС) по стендовой стрельбе в дисциплине Трап.

Каждый из наших стрелков мысленно обращается к тому, кто зажёг в них этот огонь и силу в стремлении к цели — ветерану боевых действий и воину-интернационалисту, тренеру по стендовой стрельбе Виктору Ивановичу Миронову, которого с нами нет вот уже полтора года. То, что ему удалось выявить в работе каждого из спортсменов, каждый стрелок хранит внутри себя как самый ценный груз знаний, которые помогают и в тренировках и на соревнованиях.

Хочется пожелать нашим спортсменам ежедневно, шаг за шагом, работать, работать и работать над великим и прекрасным искусством стрельбы влёт.

В России знают нашу стрелковую школу. Не первый год десанты из рязанцев показывают свою отличную выучку на соревнованиях самого широкого уровня, проводимых в других регионах страны.

Уровень подготовки команды наших олимпийцев был отмечен мастером спорта международного класса Натальей Звягинцевой (г. Москва), на фото она в окружении спортсменов команды мещёрского края.

Очень надеемся на открытие детско-юношеской спортшколы по стендовой стрельбе в нашей области, которая позволит сохранить главное — традиции этого спорта и преемственность поколений.

Желаем нашим олимпийцам новых побед и очень гордимся тем, что каждый из них золотыми буквами вписывает своё имя в историю развития этого вида спорта, который с каждым годом завоёвывает сердца новых поклонников!

Рязанские стрелки завоевали награды серьёзного турнира «Золотая осень»
Рязанские стрелки завоевали награды серьёзного турнира «Золотая осень»
Рязанские стрелки завоевали награды серьёзного турнира «Золотая осень»

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