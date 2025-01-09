Рязанские стрелки завоевали медали «Рождественского турнира»

Рязанские стрелки успешно выступили на турнире по стендовой стрельбе в Московской области.

На прошедшем 5 января уже традиционном «Рождественском турнире» по стендовой стрельбе и Кубке памяти Владимира Александровича Горшкова Рязань представляли в дисциплине «спортинг» Дмитрий Аргунов и Алексей Кузнецов, в дисциплине «скит» Алексей Жеглов и Ярослав Безрядин.

Стрельба проходила в ночное время при искусственном освещении.

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Рязанские стрелки, как всегда, показали характер. В упорной борьбе завоеваны две бронзовые медали: отличились Дмитрий Аргунов и Ярослав Безрядин.