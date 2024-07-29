Рязанские спортсмены завоёвывают призовые места на Чемпионате России по грэпплингу и грэпплинг-ги

С 26 по 29 июля в городе Грозном проходит Чемпионат России по грэпплингу и грэпплинг-ги в честь Ризвана Бочкаева. В соревнованиях принимали участие около 170 спортсменов из различных регионов страны.

Рязанские спортсмены завоевали на этом чемпионате призовые места. Офис министерства спорта Рязанской области сообщил об этом достижении.

Спортсменка из Рязани, Анорби Гришина, стала победителем в двух дисциплинах в весовой категории до 53 кг. В свою очередь, рязанский грэпплер Владимир Козлов занял третье место в грэпплинг-ги в весовой категории до 62 кг. Оба спортсмена являются воспитанниками Академии единоборств и обучаются под руководством тренера Романа Гаврикова.

Справка: Ризван Бочкаев стал основателем Всероссийской федерации грэпплинга в 2011 году, которая впоследствии была распущена, а затем вновь основана в 2014-м. В 2015 году он занял пост председателя Всемирного комитета грэпплинга при UWW. Умер 1 мая 2024 года.

Грэпплинг представляет собой вид боевых искусств, в котором объединены техники различных борцовских стилей с минимальными ограничениями на применение болевых и удушающих приемов.