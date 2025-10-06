Понедельник, 6 октября, 2025
Рязанские спортсмены завоевали 12 медалей на «Кубке Защитников Отечества»

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков поздравил с победой участников «Кубка Защитников Отечества» – ветеранов специальной военной операции из Рязанской области.

В соревнованиях, которые проходили во Владимирской области, приняли участие более 130 ветеранов СВО из 15 регионов, они боролись за победу в семи видах паралимпийского спорта. По итогам представители Рязанского региона удостоены целого ряда высоких наград.

«12 медалей завоевали рязанцы на «Кубке Защитников Отечества». Наши спортсмены, в том числе участники программы «ГЕРОИ62», показали отличные результаты. Поздравляю! Спорт – это основа активной и полноценной жизни», – отметил Губернатор Павел Малков.

Среди победителей и призеров Виктор Клочков, Николай Тимофеев, Денис Костянский, Валерий Бондарь, Евгений Кутыраев, Юрий Споршев и Сергей Кан. В своих весовых категориях они отличились в пауэрлифтинге, плавании, спортивном метании ножа, пулевой стрельбе и настольном теннисе.

