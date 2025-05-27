Рязанские спортсмены стали чемпионами Первенства России по кикбоксингу

В Наро-Фоминске состоялось Первенство России по кикбоксингу. В нем приняли участие 1466 бойцов из 73 регионов страны. Рязань на соревнованиях представляли воспитанники СШ «Золотые купола».
Рязанская сборная показала отличный результат и завоевала 5 медалей: две золотые, две серебряные и одну бронзовую.
Первое место заняли:
— Ирицян Артем – двукратный победитель Первенства, выполнил норматив КМС;
— Глазов Дмитрий, выполнил норматив КМС.
Второе место:
— Осадчук Данила, выполнил норматив звания «Мастер спорта России по кикбоксингу»;
— Безрядин Григорий, выполнил норматив КМС.
Третье место завоевала Черевкова Софья. Спортсменка также выполнила норматив КМС.
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