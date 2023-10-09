Рязанские спортсмены приняли участие в чемпионате по стрельбе на круглом стенде

Не могли, по традиции, рязанские спортсмены оставить без внимания чемпионат Москвы по стрельбе «по тарелочкам», который прошёл 23 и 24 сентября на спортивно-стрелковом комплексе Военно-охотничьего общества «Кузьминки».

Трое рязанцев – это Ярослав Безрядин, Алексей Жеглов и Вадим Боронтов – приняли участие в одной из самых зрелищных дисциплин этого олимпийского вида спорта – стрельбе на круглом стенде, или ските.

Особенность стрельбы на круге в том, что спортсмен ведёт огонь по мишеням, появляющимся на разной высоте в разной последовательности, как поодиночке, так и парами (дублет), при этом при изготовке к выстрелу запрещается вкладывать ружьё в плечо, его необходимо держать у бедра, на уровне локтя той руки, которой стреляет спортсмен.

Для этого у стреляющих на круглом стенде на стрелковых жилетах нанесена специальная полоска из материи жёлтого цвета, обозначающая правильное положение ложа ружья, выше которой его поднимать запрещается.

Пятое место по итогам соревнований занял Ярослав Безрядин, поразив 109 из 125 выпущенных мишеней, выполнив, тем самым, норматив кандидата в мастера спорта по стендовой стрельбе.

Примечательно, но в нашей области на протяжении 30 лет не было мастеров круглого стенда, достигнувшего бы такого результата, однако упорные тренировки и горячая любовь к стрельбе сделали своё дело – в данной дисциплине ещё одним специалистом прибыло.

Поздравляем Ярослава и желаем ему новых спортивных достижений, выступления на соревнованиях самого высокого уровня, а главное – бодрости духа и непреклонного стремления к победе!