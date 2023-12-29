Рязанские сотрудники МЖД подвели итоги работы в 2023 году

Сотрудники Московско-Рязанского региона МЖД подвели итоги работы в 2023 году. Основные показатели и результаты публикует 7info.

Погрузка за 11 месяцев 2023 г. составила 9,1 млн тонн. Это значит, что ежесуточно промышленные предприятия и организации региона загружали своей продукцией около 460 вагонов или порядка 7 составов. В ноябре 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области была на уровне 848 тыс. тонн, что на 1,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Погрузка зерна на станциях ОАО «РЖД» в Рязанской области с начала года выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 562,4 тыс. тонн. Наибольшие объемы отправлены со станций Ряжск-1, Нижнемальцево, Кораблино и Чучково.

В числе других номенклатур грузов, показавших рост погрузки, можно выделить: химикаты и соду – 256,8 тыс.тонн (январь-ноябрь 2023 г.) , лом черных металлов – 183,4 тыс. тонн, промышленные товары народного потребления – 24 тыс.тонн, метизы -15,9 тыс.тонн.

Создание благоприятных условий для перевозки грузов по железной дороге, а также укрепление и совершенствование партнерских взаимоотношений и повышение эффективности работы с клиентами являются приоритетными задачами в работе Рязанского агентства фирменного транспортного обслуживания (АФТО) и Центра продажи грузовых услуг. В настоящее время Центр предлагает около 70 услуг компании РЖД, в их числе — предоставление железнодорожного подвижного состава, погрузочно-разгрузочные работы и хранение грузов, информационные услуги, комплексное транспортное обслуживание. За 11 месяцев 2023 года к услугам ОАО РЖД привлечено 48 клиентов, заключено 9 договоров комплексного транспортного обслуживания.

В 2024 году Рязанское АФТО планирует запустить сервис «Грузовой экспресс» для предприятий агропромышленного комплекса Рязанской области. Он позволяет сократить сроки доставки грузов практически в 2 раза за счет организации движения составов по специально разработанному расписанию.

В 2023 году на проекты обновления инфраструктуры, модернизацию и ремонт железнодорожного пути, развитие инфраструктуры пассажирского комплекса в Московско – Рязанском регионе компанией ОАО «РЖД» было направлено 3,3 млрд рублей.

В ходе ремонтно-путевой кампании в этом году рязанские железнодорожники отремонтировали 27,6 км пути. Так, был проведен капитальный ремонт 1 главного пути на участке Шилово – Шелухово (14,9 км) и 2 главного пути на участке Чемодановка – Ряжск (12,7 км). На этих участках выполнен полный цикл путевых работ: очистка и подсыпка щебеночного балласта, демонтаж старой и укладка новой рельсошпальной решетки, выправка пути, сварка бесстыкового пути.

Кроме того, железнодорожники уложили 10 новых стрелочных переводов, провели выправку 152 км пути и 117 стрелочных переводов. Большинство путевых работ велось по технологии «закрытого перегона», которая позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ за меньший промежуток времени.

С начала 2023 года в Рязанской области в границах МЖД был проведен текущий ремонт 30 переездов, расположенных в Рязанском, Рыбновском, Старожиловском, Михайловском, Сасовском, Кораблинском, Чучковском и Шиловском районах. В ходе работ проведена асфальтировка проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД».

На перегоне Кустаревка – Свеженькая протяженностью 32 км в 2023 году проведена модернизация линии связи. Как итог — проложена новая подземная магистральная кабельная линия взамен воздушной, что позволило организовать цифровые каналы обмена информацией с использованием современных систем передачи данных. Кроме того, для обеспечения качественной и надежной радиосвязи установлены новые мачты высотой 25 метров с приемопередающими антеннами.

В конце 2023 года железнодорожники завершили строительство соединительной ветви и модернизацию станции Ряжск-1, что позволит значительно увеличить перевозку зерновой продукции с агропромышленного предприятия в Ряжском районе. В рамках модернизации проведено путевое развитие одной из крупнейших в регионе по объемам погрузки зерна станции Ряжск -1: уложен новый соединительный путь длиной 137 м, два стрелочных перевода, перенесен входной и установлены три маневровых светофора, опора освещения, организована система парковой связи.

На территории самого агропромышленного предприятия проложен подъездной путь протяженностью 1,9 км, обустроена специальная площадка для проведения грузовых операций Новая железнодорожная инфраструктура создает дополнительные возможности по перевозке грузов в объеме 105 тыс. тонн зерновой продукции в год.

В 2024 году Московская железная дорога продолжит реализацию проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры, созданию комфортной среды для пассажиров.

— Нашей главной задачей было и остается обеспечение надежности и безопасности перевозок. Тем более сейчас, когда изменилось направление основных грузовых потоков с запада на восток, а также возрос пассажиропоток из-за запрета авиаперелётов за границу. С этой задачей рязанские железнодорожники успешно справляются, — отметил Сергей Дмитров, заместитель начальника МЖД по территориальному управлению . – Коллективы железнодорожных предприятий региона работают стабильно. Подчеркну, что все льготы и социальные гарантии для работников отрасли сохранены.

Главные итоги 2023 года железнодорожники всей страны подвели на IV съезде РЖД. Участие в нём приняла делегация Московской железной дороги во главе с ее начальником Валерием Танаевым. Делегация МЖД стала самой массовой. В ходе съезда перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин, а руководство РЖД обозначило важнейшие векторы и направления развития организации на ближайшие годы.

А 26 декабря большой подарок ждал всех жителей и гостей города: на станцию Рязань-2 прибыл поезд Деда Мороза. Главные волшебники, Дед Мороз и Снегурочка, а также их команда поприветствовали гостей праздника и поздравили их с наступающим Новым годом. К акции «Поезд Деда Мороза» Рязань присоединилась впервые, и, конечно же, это событие стало одним из самых ярких в череде предновогодних мероприятий.