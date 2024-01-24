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Рязанские следователи раскрыли преступление 27-летней давности

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Фото: СУ СК РФ по Рязанской области
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СУ СК России по Рязанской области завершил расследование преступления, совершенного в марте 1997 года.

Ранее судимый житель Ивановской области 1970 года рождения проник в дома двух пожилых женщин в селе Аннино Михайловского района. Он избил потерпевших, одна из женщин от полученных травм скончалась на месте, вторую мужчина связал и бросил в подпол. После этого обвиняемый украл их личные вещи и 1,7 тысяч рублей и покинул Рязанскую область.

Длительное время мужчина находился в федеральном розыске. Его нашли в одном из исправительных учреждений, где он отбывал наказание за другое преступление.

В ходе следствия обвиняемый не признал свою причастность к совершенным преступлениям. Сейчас уголовное дело передано в суд.

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