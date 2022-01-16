Рязанские следователи подвели итоги работы за 11 лет

15 января 2011 года – особая дата в истории российского следствия. Именно этот день вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». В следственном управлении СК РФ по Рязанской области подвели итоги работы за эти годы.

За 11 лет работы в качестве самостоятельной силовой структуры следователями следственного управления по Рязанской области расследовано почти 9 тысяч преступлений, каждое второе из которых тяжкое и особо тяжкое. Окончено расследование по 6985 уголовным делам. Возбуждено и расследовано 633 дела об убийстве, 391 – о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 133 дела об изнасилованиях.

Почти 600 лиц привлечено к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений.

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В ходе предварительного следствия возмещено более 515 миллионов рублей государству и гражданам, потерпевшим от преступлений.

Большое внимание офицерами следственного управления уделяется профилактической работе, формированию правовой культуры граждан, заботе о ветеранах и лицах, особенно нуждающихся в помощи, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к закону.

Принципиальность, профессионализм, высокие моральные качества и твердость служения Закону, верность историческим традициям российского следствия, будут и впредь способствовать выполнению сотрудниками рязанского следственного управления важных государственных задач.

