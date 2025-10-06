Рязанские школы и ссузы начали использовать маркетплейсы для закупок товаров

В Сочи состоялась Всероссийская конференция в области закупок, организованная Федеральной антимонопольной службой России. Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов принял участие в мероприятии от имени региона.

На конференции обсуждались современные технологии и методы внедрения цифровых инструментов в систему закупок, эффективные способы снижения коррупционных рисков и нарушений законодательства, а также меры в отношении недобросовестных подрядчиков.

Артём Бранов сообщил, что в Рязанской области в пилотном режиме тестируется система проведения мелких закупок для бюджетных учреждений через маркетплейсы. Некоторые школы и учреждения среднего профессионального образования уже успешно провели первые закупки на этих платформах.

Предварительные оценки показывают, что данный механизм позволил сэкономить средства и сократить время на доставку товаров. Этот опыт будет расширяться.

На панельной сессии «Закупки в строительстве: выявление проблем и поиск эффективных решений» Артём Бранов предложил внести изменения в регулирование закупочной системы. Он подчеркнул, что при проведении тендеров на строительство социальных объектов необходимо учитывать деловую репутацию компаний-подрядчиков. Это позволит исключить участие недобросовестных подрядчиков и повысить эффективность использования бюджетных средств.