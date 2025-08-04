Рязанские школы готовятся к новому учебному году: на ремонт, безопасность и благоустройство выделено 299 млн рублей

По информации управления образования и молодежной политики, на ремонт образовательных учреждений в рамках консолидированного бюджета выделено 299,2 миллиона рублей. Средства направлены на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий школ №№9/31, 58, реализацию проектов местных инициатив в учреждениях №№29, 40, 45, 53, 64, 70, 76 и школе-интернате, ремонт помещений для организации функционирования Центра по предмету ОБЗР в школе №76, общестроительные работы и благоустройство территорий в 7 школах.

На устранение нарушений противопожарного режима и текущее содержание систем пожарной охраны в школах направлены средства бюджета города Рязани в размере 13,2 млн. рублей. В этом году продолжается работа по усилению мер по обеспечению антитеррористической безопасности, мероприятия проводятся в 20 школах.

За счет средств бюджета города Рязани на общую сумму 10,9 млн. руб. выполняются работы по установке и модернизации систем видеонаблюдения, систем контроля управления доступом (турникет при входе), охранной сигнализации и домофонов, по ремонту ограждения территории и наружного освещения, по оборудованию помещений для охраны, приобретаются металлодетекторы.

В рамках подготовки к новому учебному году образовательными учреждениями проводится работа по спилу и опиловке аварийных и сухих деревьев. На эти цели направлены городские средства в размере 4,1 млн. руб.

На приобретение новых учебников в школах города Рязани выделено финансирование из областного бюджета в размере 159,5 млн. руб.

Продолжается кампания по приемке образовательных учреждений к новому учебному году. Проводится комиссионная проверка 181 образовательных учреждений города Рязани, из них 99 детских садов, 66 школ, 15 учреждений дополнительного образования и МАУК «Дворец Молодежи города Рязани». В состав комиссий вошли сотрудники управления, руководители образовательных учреждений, представители родительской общественности, депутатского корпуса.