Рязанские школьники стали победителями международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине»

В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине». Среди лауреатов — участники из Рязани, чьи работы получили высокую оценку жюри.

Конкурс объединил участников из 89 регионов России и 54 стран мира. Всего было представлено более 7,4 тысячи работ в разных номинациях: видео, рисунок и презентация. География проекта впечатляет — от Нижегородской области до Панамы. Возраст участников варьировался от 1 года до 85 лет.

Экспертный совет, в состав которого вошли 125 специалистов из 32 российских регионов и пяти зарубежных стран, особенно отметил специальные номинации, приуроченные к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Наибольший интерес вызвали проекты «Хранители истории» (совместно с «Движением первых») и «Защитники Отечества» (при поддержке Роспатриотцентра).

В возрастной категории 11–14 лет победила команда юнармейцев из рязанской школы №15. Школьники создали видеоролик о родном городе, который в 2025 году отметит 930-летие. В своём видео они рассказали о знаковых местах Рязани и её выдающихся жителях.

Ещё одними призёрами стали девятиклассники школы №75 Владислав Шестаков и Ксения Сиренко. Их презентация о Сергее Есенине заняла третье место в категории 15+. «Слава Родины в именах, и одно из них — Сергей Есенин», — пояснили авторы.

На церемонии присутствовали дипломаты из 15 стран, включая Индию, Египет и Монголию, а также почётные гости: директор ДИП МИД России Мария Захарова, генеральный директор Наццентра «Россия» Наталья Виртуозова и другие.

В рамках мероприятия также была представлена учебная книга «Открываю Россию» для иностранцев, изучающих русский язык. Издание, созданное на основе конкурсных работ, знакомит читателей с традициями и культурой народов России.

Конкурс «Расскажи миру о своей Родине» продолжает укреплять международные культурные связи.