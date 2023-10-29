Воскресенье, 29 октября, 2023
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Рязанские школьники приняли участие во всероссийском съезде «Школьный музей Победы»

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26 и 27 октября ученики школы № 58 города Рязани, победители Всероссийского конкурса «Школьный музей. Взгляд в будущее» принимали участие во Всероссийском съезде «Школьный музей Победы» в Москве.

Ребята стали активными участниками разработки проекта по созданию школьного музея, внесли предложения к резолюции Съезда, стали спикерами на презентации выставочного проекта «Подвиг учителя на фронте и в тылу», рассказав о «народном учителе», уроженце с. Елино Захаровского района Рязанской области И. А. Морозове.

Программа была насыщенной и интересной, участники Съезда познакомились с экспозициями «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа».

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