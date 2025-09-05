Рязанские школьники посетили 15 вузов страны в рамках проекта Движения Первых «Университетские смены»

29 школьников из Рязани, Сасова, Шиловского, Клепиковского, Рыбновского, Спасского, Пронского районов и Ряжского округа стали участниками проекта Движения Первых «Университетские смены». Проект даёт старшеклассникам возможность попасть в университетскую среду и почувствовать себя студентом одного из высших учебных заведений нашей страны.

За 2 месяца лета ребята посетили 15 вузов нашей страны: Краснодарский государственный институт культуры,Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Поволжский государственный университет сервиса, Московский государственный университет спорта и туризма и другие.

«Университетские смены» – проект Движения Первых, который помогает школьникам и студентам колледжей определиться с выбором будущей профессии,

а также получить ценный опыт и знания, которые пригодятся в дальнейшей учёбе и карьере.

Чтобы попасть на смену, школьники прошли через конкурсный отбор. Участникам отбора необходимо было предоставить портфолио, снять видеоролик «Объясните нормально» о научном факте, а также решить кейс «День профессии», где нужно было представить себя организатором Университетской смены и придумать программу мероприятий. Конкурсные задания ребята выполняли по выбранной специализации, соответствующей направленностям университетов: медицинское, гуманитарное, техническое, сельскохозяйственное и другие.

«Десятидневная программа Университетской смены состоит из 3 блоков: профориентационный, культурно-просветительский, тематический блок Движения Первых. Профориентационный блок предусматривает знакомство с деятельностью образовательной организации. Культурно-просветительский блок включает в себя знакомство с культурой и традициями Рязанской области. В рамках тематического блока Движения Первых для школьников проходят Дни Первых, где ребята знакомятся с деятельностью Движения Первых, узнают больше о проектах, миссии и ценностях», – говорит Татьяна Косачева, Председатель Совета реготделения Движения Первых.



Рязанские вузы также приняли у себя школьников из разных регионов России. В Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязанский медицинский университет имени академика Павлова и в Рязанский Радиотехнический университет приехали ребята более чем из 23 регионов нашей страны. Для них проводили лекции и профильные занятия, познакомили с главными культурными достопримечательностями области: Музей-заповедник С.А.Есенина, училище ВДВ, Музей-усадьба И.П. Павлова и другие.

Участниками проекта «Университетские смены» могут стать школьники или студенты СПО в возрасте от 14 до 17 лет. Для этого необходимо подать заявку на участие в проекте на сайте будьвдвижении.рф и выполнить конкурсные задания.