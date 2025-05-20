Рязанские школьники получили паспорта в рамках акции «Мы – граждане России!»

19 мая в Доме молодежи прошла торжественная акция «Мы – граждане России!», приуроченная ко Дню детских общественных объединений и организаций. В мероприятии приняли участие школьники Рязани, которым вручили их первый главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации.

Церемония стала особенно символичной в Год защитника Отечества и в дни празднования 930-летия Рязани. Паспорта юным гражданам вручила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Памфилова.

«Каждый из вас – наследник тех, кто мирным трудом и на поле боя создавали нашу великую державу, отстаивали ее независимость. Будьте достойны великой истории нашей страны, ее прошлого, ведь именно вам предстоит строить ее будущее!», — обратилась к ребятам Татьяна Панфилова.