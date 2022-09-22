Рязанские школьники побывали в гостях у пожарных

Ученики 32-ой рязанской школы побывали в гостях у пожарных. 21 сентября ребята посетили историческую экспозицию Главного управления МЧС России по Рязанской области.

На экскурсии школьникам рассказали об истории развития пожарной охраны Рязанской области, показали экспонаты и ответили на вопросы ребят.

Затем школьники посетили пожарно-спасательную часть №1 Рязани. Дети увидели показали современные пожарно-спасательные машины и узнали о назначении основных инструментов. Также каждый смог посидеть внутри боевой машины.