Рязанские школьники набрали наивысшие баллы на ЕГЭ

Ученики рязанских школ набрали высокие баллы ЕГЭ по информатике, китайскому и английским языкам.

Ученик школы №3 Денис Колесников получил 100 баллов в ЕГЭ информатике и ИКТ в компьютерной форме, сообщает региональный Минобр.

Также 100 баллов заработала Анна Семушкина – выпускница лицея №4. Она набрала максимальный балл по английскому языку.

Близкий к максимальному показатель – 97 баллов – получила и Елена Петракова из лицея №52 за ЕГЭ по китайскому языку. Ученица стала единственной, кто сдавал эту дисциплину.