Понедельник, 3 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанские школьники набрали наивысшие баллы на ЕГЭ

7info 2
Фото Pxhere

Ученики рязанских школ набрали высокие баллы ЕГЭ по информатике, китайскому и английским языкам.

Ученик школы №3 Денис Колесников получил 100 баллов в ЕГЭ информатике и ИКТ в компьютерной форме, сообщает региональный Минобр.

Также 100 баллов заработала Анна Семушкина – выпускница лицея №4. Она набрала максимальный балл по английскому языку.

Близкий к максимальному показатель – 97 баллов –  получила и Елена Петракова из лицея №52 за ЕГЭ по китайскому языку. Ученица стала единственной, кто сдавал эту дисциплину.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

С 6 июля в Рязани начнется прием документов в 1 класс не по месту жительства

С 6 июля школы Рязани начнут принимать заявления на зачисление в первый класс детей, не закрепленных за образовательным учреждением.

С 2024 года в России увеличится уровень МРОТ

С 1 января 2024 года уровень МРОТ вырастет на 18,5%.

В мэрии Рязани объяснили, почему на маршруте №32 отменили льготный проезд

Как выяснилось, перевозчик не продлил договор.

Сергей Светлаков возвращается на ТНТ

Артист подписал эксклюзивный контракт с «Газпром-Медиа».

Касимовца осудили на 10 лет за убийство и другие преступления

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Определён кандидат на должность прокурора Рязанской области

На должность главы надзорного органа в регионе претендует Дмитрий Коданёв.

В Рязани презентовали проект «Педагогического сквера»

Ко Дню учителя в этом году в сквере хотят установить тематическую скульптуру и благоустроить территорию вокруг неё.

С 4 июля на восемнадцати улицах Рязани не будет горячей воды

Причина отключения — плановые профилактические работы на объектах теплоснабжения.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, как выбрать крёстных для ребёнка

При выборе крёстных родителей важно ориентироваться именно на готовность людей воспитывать крестников в вере.

Руководитель РГРЭС опроверг сообщения о пятничных обысках на предприятии

30 июня на предприятие действительно приезжали представители правоохранительных органов, но они не проводили обыск.

Рязанцы выйдут на митинг против эвтаназии животных

Он пройдёт 8 июля с 10 до 13 часов.

В Подмосковье 14-летний мальчик умер на глазах у товарищей

На территории воинской части в Подмосковье умер 14-летний школьник на глазах у товарищей, пишет МК. Инцидент произошел 1 июля. По предварительным данным, мальчик находился на мероприятии от главного штаба Юнармии. Он планировал принять участие в военно-спортивных играх. По словам очевидцев, подростку стало плохо по дороге на тренировку – он...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации