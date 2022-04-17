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Воскресенье, 17 апреля, 2022

Рязанские сенаторы отчитались о доходах в 2021 году

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Рязанские сенаторы отчитались о доходах в 2021 году

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Сенаторы от Рязанской области Игорь Морозов и Ирина Петина отчитались о доходах за 2021 год. Сведения опубликовал сайт Совета Федерации.

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Петина заработала за год 5 млн. 782 тыс. 616.6 рублей. Сенатор владеет тремя земельными участками, жилым домом, двумя квартирами. Ещё одна квартира в пользовании.

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Доход Морозова за 2021 год составил 6 млн. 461 тыс. 922.91 рублей. Супруга заработала 769 тыс. 565.75 рублей.

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В собственности сенатора и его жены 10 земельных участков различного назначения, жилой дом, квартиры, гаражи, конюшня, административное здание, склады.

Супруга Морозова владеет несколькими единицами сельскохозяйственной техники.

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