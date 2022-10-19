Рязанские росгвардейцы присоединились к проекту «Мы вместе. С любовью из дома»

Рязанская область участвует в проекте Росгвардии «Мы вместе. С любовью из дома». Всероссийский музыкально-поэтический марафон культуры народов России организован в поддержку военнослужащих и сотрудников войск Национальной гвардии, участвующих в СВО.

Основой проекта стала народная песня «Катюша» на музыку Матвея Блантера. Патриотическую песню о женщинах, защищавших родную землю в годы войны, исполнили воспитанницы образцового коллектива фольклорного ансамбля «Раек».

Видеозапись сделана возле памятника Сергею Есенину. Рязанская земля – колыбель его поэзии, а тема Родины – ведущая в творчестве Есенина.

Росгвардейцы и участницы фольклорного коллектива поблагодарили земляков, находящихся в зоне специальной военной операции.

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