Среда, 19 октября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанские росгвардейцы присоединились к проекту «Мы вместе. С любовью из дома»

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта Управления Росгвардии по Рязанской области

Рязанская область участвует в проекте Росгвардии «Мы вместе. С любовью из дома». Всероссийский музыкально-поэтический марафон культуры народов России организован в поддержку военнослужащих и сотрудников войск Национальной гвардии, участвующих в СВО.

Основой проекта стала народная песня «Катюша» на музыку Матвея Блантера. Патриотическую песню о женщинах, защищавших родную землю в годы войны, исполнили воспитанницы образцового коллектива фольклорного ансамбля «Раек».

Видеозапись сделана возле памятника Сергею Есенину. Рязанская земля – колыбель его поэзии, а тема Родины – ведущая в творчестве Есенина.

Росгвардейцы и участницы фольклорного коллектива поблагодарили земляков, находящихся в зоне специальной военной операции.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/