Рязанские работодатели задолжали сотрудникам более 22 млн рублей

Разаньстат обнародовал сведения о просроченной задолженности по заработной плате перед сотрудниками организаций.

По состоянию на 1 июля общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, достигла 22,7 млн руб.

Из низ 17,7 млн руб. — невыплаченная зарплата работникам, уволенным в 2021 году и ранее. Своевременно не получили заработную плату 168 человек. Сумма просроченной задолженности на одного человека составила 135,1 тыс. руб.

Отметим, что в июне просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с маем выросла на 5,9%.