Рязанские путешественники вошли в состав экспедиции на Камчатку.

Экспедиция «Морской пленник. Вершины дружбы» на Камчатку пройдёт со 2 по 17 августа. 29 июля в Рязанском музее путешественников состоялась пресс-конференция, где обсуждали старт экспедиции Рязанского областного отделения Русского географического общества. Руководить экспедицией будет Герой России, председатель Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов. Об этом говорится на сайте рязанской мэрии.

Замглавы аппарата администрации Рязани Евгения Власова передала участникам экспедиции памятные медали для вручения их морякам подводного крейсера «Рязань». Также путешественникам передали флаг «Ново-Рязанской ТЭЦ», уже побывавший в разных труднодоступных местах Земли, включая Северный полюс.

Проект ставит целью популяризировать роль выдающихся личностей в освоении Дальнего Востока. Посвятили экспедицию увековечиванию памяти офицеров – рязанца, вице-адмирала Василия Михайловича Головнина и уроженца Тверской области, адмирала Петра Ивановича Рикорда. На Камчатке планируется посетить ключевые точки исторической экспедиции Головнина-Рикорда 1811-1813 годов.

В экспедиции участвует 21 человек из разных регионов страны – в частности, Кемерово, Хабаровска, Москвы, Рязани, Твери, Мурманска, Воронежа, Петербурга, Архангельска.

Сведения о проекте можно будет узнать в Telegram канале экспедиции.