Рязанские психиатры оказывают помощь людям на новых территориях РФ

Сотрудники Рязанской психбольницы им. Н.Н. Баженова оказывают помощь военнослужащим и гражданскому населению на новых территориях Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Действуя в добровольческих сводных отрядах ФЦМК «НИИ им. Н.И. Пирогова», врачи и медицинские сестры исполняют свой долг, оказывая медицинскую помощь всем нуждающимся.

За период командировок более тысячи граждан России получили специализированную, высококвалифицированную помощь в Херсонской и Запорожской областях, Луганской Народной Республике, а также в полевых медицинских госпиталях на территории Российской Федерации.

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— Администрация больницы планирует и дальше взаимодействовать с другими ведомствами министерства здравоохранения для исполнения задач, поставленных президентом РФ в рамках СВО, — говорится в сообщении регионального Минздрава.