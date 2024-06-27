Четверг, 27 июня, 2024

Рязанские пруды обработали «Микрозимом» против цветения

Автор: 7info7

Опубликовано

фото администрации города Рязани

В Рязани началась обработка городских прудов биопрепаратом «Микрозим» для борьбы с цветением воды и загрязнением. Препарат, состоящий из 12 видов природных микроорганизмов, безопасен для флоры и фауны водоемов, сообщается на сайте администрации города.

В первый день обработки «Микрозим» внесли в каскад Черезовских прудов, в пруд Серая шейка, а также в пруды на улице Новопавловской, Чернышевского, Гоголя и Новоселковской. Благодаря своим свойствам, препарат способствует восстановлению естественного биологического баланса в водоемах.

«Микрозим» борется с цветением воды, поглощая излишки органики и очищая водоемы от тины, что подавляет размножение сине-зеленых водорослей. Для достижения максимального результата обработка будет проводиться в несколько этапов.

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