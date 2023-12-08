Рязанские производители молочной продукции получат дополнительное финансирование

Рязанские производители молока и молочной продукции получат дополнительное федеральное финансирование. Такое решение приняла комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Как сообщил депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров, в 2023 году в регион направят 36 млн руб.

Средства направят модернизацию объектов АПК, на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции. Дополнительное финансирование получат: «Ока-Река» – 469,5 тыс. руб.; «Вакинское Агро» – 871,5 тыс. руб.; «ТМЗ» – 1 млн 190 тыс. руб.; агромолкомбинат «Рязанский» – 24 млн 229 тыс. руб.; Вёрдовский молочный завод – 358 тыс. руб.; «Гусь Молочный» – 309,1 тыс. руб.; «Старожиловский молочный комбинат» – 8 млн 585 тыс. руб.

Макаров отмечает: парламентарии неоднократно обсуждалась проблема фальсификации молочной продукции. Маркировка — дополнительный способ защитить потребителей от потенциально опасной продукции.

— Новая мера поддержки поможет контролировать качество продукции, увеличит количество натурального молока. На молочном рынке нужен порядок. Люди должны быть уверены в безопасности и пользе продукта. А добросовестный производитель – получать поддержку за поставку качественной продукции, — говорит депутат.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, региональные предприятия в последние годы демонстрирует значительный рост объёма производства молока:

— Это стало возможным благодаря серьезным инвестициям в отрасль, поддержке государства, чётко выстроенной и неукоснительно соблюдаемой технологии производства, серьезной селекционно-племенной работе наших специалистов. Необходимо строго контролировать качество – рязанская продукция должна иметь безупречную репутацию. Решению задачи помогут федеральные средства, которые производители получат для внедрения маркировки, — сказал глава региона.

Павел Малков также добавил, что Рязанская область традиционно входит в число субъектов ЦФО-лидеров по объёму производства молока.