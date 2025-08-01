Рязанские предприниматели заинтересовались системой аналитики туризма T2 

30-31 июля в конгресс-отеле «Амакс» в Рязани прошел бизнес-форум «Развитие. Благоустройство. Туризм – 2025». Эксперт из Т2 Константин Колончук рассказал участникам встречи, как решения оператора на базе Big Data помогают увеличить поток клиентов у тех компаний, которые предлагают товары и услуги для туристов. Больше всего предпринимателей заинтересовал продукт для аналитики портрета туриста-абонента, чтобы понимать, что нужно гостям города и области, а еще — сервис для информационных рассылок.

Форум, объединивший уже состоявшихся бизнесменов, аналитиков, действующих и возможных инвесторов, собрал не только множество компетентных спикеров, выступления которых охватывали ряд важных логистических вопросов, но и стал плодотворной площадкой для нетворкинга. Лекции экспертов были успешно сопряжены с установлением деловых связей.

Фундаментальные основы успешного проекта, определение приоритетных направлений, промо новых продуктов и решений, юридические тонкости – всё это вошло в деловую программу форума. В частности в секции «туризм» спикеры отмечали важность клиентоориентированности.

Так, например, Алексей Попов из компании Polar Spa, отметил важность эмоциональной составляющей.

«Клиент, который приезжает к нам, приезжает в первую очередь за эмоциями»

В свою очередь Дмитрий Богданчиков, сооснователь сети глэмпингов Jewelberry, разбирая вопросы внедрения искусственного интеллекта в работу своей компаниии, «раскрутки» путем взаимодействия с блогерами и необходимости организовывать бизнес на собственной, а не арендованной земле, косвенно поддержал это суждение.

«Когда мы протестировали разные варианты домов, оказалось, что в куполе посетители испытывают самые необычные чувства. Причина в том, что в куполе нет привычных острых углов. Из-за этого возникает ощущение какого-то релакса, расслабленности. В итоге мы запустили постройки десяти таких куполов».

Эксперт Т2 подтвердил, насколько важно анализировать потребности клиентов. Грамотная аналитика помогает улучшить сервис и привлечь больше гостей.

Со слов представителя T2 Константина Колончука, аналитика помогает точно определить портрет туриста-абонента со всеми его особенностями и поведенческими метриками. А бизнес и профильные ведомства — например, Минтуризма, могут использовать эти данные для развития туристической отрасли в регионе. Он рассказал участникам встречи о структуре выгрузки из Big data T2, которую компания может желать по запросам предпринимателей. А еще — поделился примерами, как уже используют эти данные в других регионах.

«Главный месседж для бизнеса – это необходимость понимания, откуда приезжают туристы и что им нужно».

Как это работает? Компания или ведомство заказывает исследование, как и за счёт чего привлечь туриста в гостиницу, на фестиваль или в загородную базу отдыха, после чего направляют ресурсы на выполнение этих задач. Либо же изучают аналитику уже после принятых решений, оценивая их успешность.

Также спикер рассказал о приоритетных и, что самое главное, актуальных направлениях туризма, в том числе событийном, «возрождении» смс через рекламные рассылки и топовых площадках для развития бизнеса – Яндекс Директе, myTarget и ВК.

«Внутри компании мы видим пять основных направлений, которые могут быть интересны и для бизнеса, и для госзаказчика. В первую очередь это привлечение инвестиций в регионы. Чем больше туристический поток, тем лучше всем».

Наконец, была отмечена готовность к сотрудничеству.

«Тема, которую мы сегодня обсудили – это результат наблюдений и анализа запросов от заказчиков в сторону нашей компании. Некая выжимка того, что особенно актуально в современных условиях. Получая заказ, мы смотрим, можем ли это сделать, и если технологии позволяют – мы делаем».

Оператор мобильной связи T2 более 10 лет поддерживает рязанских владельцев бизнеса и проводит для них бесплатные мастер-классы, семинары и тренинги. А еще — делится своим опытом во время круглых столов и форумов.

Компания предлагает рязанским предпринимателям удобные и выгодные сервисы для привлечения клиентов, автоматизации и развития бизнеса.

Полина Иманова