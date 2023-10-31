Рязанские предприниматели стали выпускниками школы бизнеса

27 октября завершилось обучение в Рязанской школе бизнеса, организованное центром «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участие в проекте приняли 17 предпринимателей. В ходе обучения они узнали об основах бизнес-планирования, ведения переговоров, грантовой господдержке, практиках успешных продаж, продвижении бизнеса в соцсетях и в интернете, сегментировании рынка, работе с целевой аудиторией и о многом другом.

Участники отметили, что курс был максимально полезным.

«Не первый раз принимаю участие в образовательных мероприятиях Центра „Мой Бизнес“. Очень нравится состав преподавателей, информация дается в простой и доступной форме. На обучении царила дружеская атмосфера. Преподаватели дают обратную связь по всем поставленным вопросам. С большим удовольствием рекомендую пройти следующее обучение друзьям», — поделилась участница школы бизнеса Елена Коновалова.

Сертификаты выпускникам вручил директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов.

«Поздравляю наших предпринимателей с окончанием курсов. Мы помогаем сформировать траекторию развития бизнеса: обучаем будущего предпринимателя, чтобы поставить его на те рельсы, по которым он будет двигаться. Надеюсь, что полученные знания помогут нашим участникам в развитии своих проектов», — заключил он.