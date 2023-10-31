Вторник, 31 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанские предприниматели стали выпускниками школы бизнеса

7info

27 октября завершилось обучение в Рязанской школе бизнеса, организованное центром «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участие в проекте приняли 17 предпринимателей. В ходе обучения они узнали об основах бизнес-планирования, ведения переговоров, грантовой господдержке, практиках успешных продаж, продвижении бизнеса в соцсетях и в интернете, сегментировании рынка, работе с целевой аудиторией и о многом другом.

Участники отметили, что курс был максимально полезным.

«Не первый раз принимаю участие в образовательных мероприятиях Центра „Мой Бизнес“. Очень нравится состав преподавателей, информация дается в простой и доступной форме. На обучении царила дружеская атмосфера. Преподаватели дают обратную связь по всем поставленным вопросам. С большим удовольствием рекомендую пройти следующее обучение друзьям», — поделилась участница школы бизнеса Елена Коновалова.

Сертификаты выпускникам вручил директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов.

«Поздравляю наших предпринимателей с окончанием курсов. Мы помогаем сформировать траекторию развития бизнеса: обучаем будущего предпринимателя, чтобы поставить его на те рельсы, по которым он будет двигаться. Надеюсь, что полученные знания помогут нашим участникам в развитии своих проектов», — заключил он.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах