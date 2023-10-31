Рязанские предприниматели стали выпускниками школы бизнеса

27 октября завершилось обучение в Рязанской школе бизнеса, организованное центром «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Участие в проекте приняли 17 предпринимателей. В ходе обучения они узнали об основах бизнес-планирования, ведения переговоров, грантовой господдержке, практиках успешных продаж, продвижении бизнеса в соцсетях и в интернете, сегментировании рынка, работе с целевой аудиторией и о многом другом.
Участники отметили, что курс был максимально полезным.
Сертификаты выпускникам вручил директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов.
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