Рязанские предприниматели вошли в ТОП-200 финалистов премии «Молодой промышленник года»

Министерство промышленности и торговли РФ объявило итоги IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года». В число 200 лучших молодых руководителей страны вошли четверо представителей Рязанской области.
Победителями от нашего региона стали Олег Павлов, директор компании «Лига-Флекс»; Сергей Ушаков, директор компании «Спектроника»; Александр Журавлев, директор компании «ЛазерВент»; Андрей Зазерский, начальник производства компании «Графика». Все предприятия отличаются высокой технологичностью, инновационным подходом и активным использованием мер государственной поддержки.
Достижения компаний победителей:
- «Лига-Флекс» (участник нацпроекта «Производительность труда») специализируется на производстве химических добавок и картонных гильз, укрепляя позиции на российском рынке.
- «Спектроника» (резидент Аэрокосмической долины) разрабатывает радиоэлектронную аппаратуру и внедряет бережливые технологии совместно с Агентством развития бизнеса.
- «ЛазерВент» расширяет производство благодаря господдержке, создавая импортозамещающие компоненты для промышленного оборудования.
- «Графика» (первый резидент промпарка «Карандаш») — крупнейший в регионе производитель бумажно-беловой продукции с ежемесячным выпуском 7 миллионов тетрадей и альбомов.
Поддержка промышленных предприятий осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку на участие можно на платформе производительность.рф
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