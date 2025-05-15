Рязанские предприниматели вошли в ТОП-200 финалистов премии «Молодой промышленник года»

Министерство промышленности и торговли РФ объявило итоги IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года». В число 200 лучших молодых руководителей страны вошли четверо представителей Рязанской области.

Победителями от нашего региона стали Олег Павлов, директор компании «Лига-Флекс»; Сергей Ушаков, директор компании «Спектроника»; Александр Журавлев, директор компании «ЛазерВент»; Андрей Зазерский, начальник производства компании «Графика». Все предприятия отличаются высокой технологичностью, инновационным подходом и активным использованием мер государственной поддержки.

Достижения компаний победителей:

«Лига-Флекс» (участник нацпроекта «Производительность труда») специализируется на производстве химических добавок и картонных гильз, укрепляя позиции на российском рынке.

«Спектроника» (резидент Аэрокосмической долины) разрабатывает радиоэлектронную аппаратуру и внедряет бережливые технологии совместно с Агентством развития бизнеса.

«ЛазерВент» расширяет производство благодаря господдержке, создавая импортозамещающие компоненты для промышленного оборудования.

«Графика» (первый резидент промпарка «Карандаш») — крупнейший в регионе производитель бумажно-беловой продукции с ежемесячным выпуском 7 миллионов тетрадей и альбомов.

«Наши молодые предприниматели продемонстрировали лидерские качества, глубокие знания, профессионализм и стремление развивать не только свой бизнес, но и экономику региона и страны. Поздравляю их с отличным результатом и признанием их заслуг, желаю и дальше соответствовать такому высокому статусу!», — поздравила предпринимателей Юлия Швакова, заместитель председателя правительства Рязанской области. Реклама

Поддержка промышленных предприятий осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку на участие можно на платформе производительность.рф