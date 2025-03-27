Рязанские предприятия за год вложили в развитие производства 98 млрд рублей

На 21% увеличили инвестиции в основной капитал предприятия и организации Рязанской области по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Рязаньстате.

Сумма инвестиций в основной капитал составила 133 млрд рублей.

На развитие производства крупные и средние предприятия региона затратили 98 млрд рублей, две трети этой суммы — вложения предприятий Рязани.

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69% инвестиций в основной капитал финансировалось за счет собственных средств предприятий, 31% — за счет привлеченных средств.

Рост инвестиционной активности в 5,2 раза отмечен в области добычи полезных ископаемых, в 3,1 раза — в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах, в 2,8 раза — в профессиональной, научной и технической деятельности, в 2,1 раза — в деятельности по операциям с недвижимым имуществом.